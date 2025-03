Lombard Odier: Alemanha e Europa avançam com a tão necessária mudança de marcha fiscal

A Alemanha está pronta para realizar uma reforma fiscal significativa que remodelaria seu cenário econômico e, ao mesmo tempo, reforçaria sua economia e a resposta da Europa à política externa "America first" dos EUA, diz o Lombard Odier em relatório publicado nesta quarta-feira, 5.

As mudanças propostas incluem uma reforma do "freio da dívida" do país para isentar os gastos com defesa, aumentar a margem de manobra em nível estadual e um pacote substancial de meio trilhão de euros voltado para o desenvolvimento de infraestrutura. O banco privado suíço vê esses possíveis compromissos fiscais fortalecendo o crescimento alemão em 2025, e mais ainda nos dois anos seguintes, à medida que os gastos se aceleram.

"Na zona do euro, prevemos que as reformas fiscais da Alemanha contribuirão para melhorar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), embora grande parte do impulso só venha a ocorrer em 2026. Este ano, prevemos que a economia da zona do euro terá uma expansão de 1,1%, em comparação com 1% anteriormente. As tarifas dos EUA e as respostas da UE certamente serão negativas para as economias da Europa, mas os gastos adicionais do governo ajudarão a compensar esses impactos", afirma o Lombard Odier.