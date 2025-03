Maioria de distritos projeta repasse de tarifa em insumos ao consumidor, diz Livro Bege do Fed

A maioria dos distritos dos Estados Unidos projeta que haverá repasse das potenciais tarifas aplicadas a insumos pelo governo do país aos consumidores, segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgado nesta quarta-feira, 5. A publicação reúne as leituras de cada distrito norte-americano para a economia.

Alguns relatos dos distritos consultados mostraram que algumas firmas já elevaram os preços preventivamente diante da perspectiva tarifária.

Vários distritos relataram aceleração no ritmo de alta dos preços, pontuou o documento.