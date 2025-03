PMI de serviços dos Estados Unidos medido pelo ISM avança a 53,5 em fevereiro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) avançou de 52,8 em janeiro para 53,5 em fevereiro, informou a instituição. O resultado veio acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 53,0 no período.

O índice de preços registrou alta, passando de 60,4 em janeiro para 62,6 em fevereiro.

Essa é a terceira leitura consecutiva acima de 60, o que segundo comunicado do ISM acontece pela primeira vez desde março de 2023.