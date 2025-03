Queda do petróleo deixa gasolina e diesel mais caros no Brasil do que fora

Com a queda do preço do petróleo no mercado internacional, a gasolina e o diesel vendidos nas refinarias brasileiras estão mais caros do que os comercializados no mercado internacional, segundo informa a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).

De acordo com o fechamento de ontem, o preço da gasolina no Brasil está em média 3% acima do exterior, e o preço do diesel está 2% superior ao praticado no Golfo do México. A gasolina já vinha se equiparando aos preços externos há alguns dias, enquanto o diesel ultrapassou a paridade de importação ontem.

Também ontem, a defasagem da Petrobras registrava maior paridade com a importação do que a da Refinaria de Mataripe, privatizada no governo Bolsonaro e que afirma seguir a PPI (política de paridade de importação), abandonada pela Petrobras em maio de 2023.