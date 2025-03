Alta incerteza traz dificuldades para a zona do euro, afirma presidente do BCE

"Potencial retaliação às tarifas poderia reduzir investimentos", afirmou a dirigente, reforçando que medidas protecionistas tendem a gerar impactos negativos para a economia global. A presidente do BCE reiterou que, embora os gastos com defesa possam trazer benefícios para o crescimento econômico da UE, é necessário monitorar seus efeitos colaterais. "Aumento em gastos com defesa na UE poderia ajudar o crescimento", disse, mas alertou que esses investimentos também podem pressionar os preços. "Gastos com defesa também podem aumentar a inflação no continente", completou.

Lagarde ainda enfatizou que a crise climática representa um desafio adicional, e "pode aumentar os preços de alimentos mais do que o esperado".