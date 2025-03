BC da Turquia corta taxa básica de juros em 2,5 pontos porcentuais, a 42,5%

O Banco Central da Turquia cortou sua taxa básica de juros em 2,5 pontos porcentuais, a 42,5%, em decisão divulgada nesta quinta-feira, 6, o que marcou a terceira redução consecutiva pelo BC turco. Segundo a autoridade monetária, a decisão em relação à postura monetária rígida está fortalecendo o processo de desinflação por meio da moderação na demanda interna, valorização real da lira turca e melhora nas expectativas de inflação.

"A postura monetária rígida será mantida até que a estabilidade de preços seja alcançada por meio de um declínio sustentado na inflação", reafirmou o documento, que manteve o mesmo discurso de decisões anteriores.

De acordo com o comunicado do BC turco, a taxa será determinada para garantir o aperto exigido pelo caminho de desinflação projetado, levando em consideração a inflação realizada e esperada, além da tendência subjacente. "O Comitê ajustará a taxa de política com prudência em uma base de reunião por reunião, com foco na perspectiva de inflação", menciona.