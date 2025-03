Bolsas da Europa fecham na maioria em alta com corte de juros do BCE e de olho em tarifas

As bolsas da Europa encerraram a quinta-feira, 6, em sua maioria em alta, impulsionadas pela decisão do Banco Central Europeu (BCE) de reduzir suas principais taxas de juros em 25 pontos-base. O movimento também ocorre no dia seguinte à indicação do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, de um alívio temporário nas tarifas sobre montadoras do mercado do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês). No entanto, as incertezas sobre as tarifas recíprocas norte-americanas ainda permanecem no radar dos investidores.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,83%, a 8.682,84 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,47%, a 23.419,48 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 0,29%, a 8.197,67 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,15%, a 13.234,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou queda de 0,64%, a 6.690,48 pontos, enquanto em Milão, o FTSE MIB marcou variação positiva de 0,68%, a 38.779,67 pontos. As cotações são preliminares.

O BCE cortou suas taxas em meio a sinais de que a inflação na zona do euro segue relativamente sob controle. Em comunicado, a instituição também destacou que a política monetária está se tornando "significativamente menos" restritiva, mas previu uma inflação mais alta e um crescimento mais baixo na região neste ano. A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que "a alta incerteza traz dificuldades para a zona do euro".