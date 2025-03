Broadcom tem lucro por ação e receita acima do esperado e salta no after hours de NY

A Broadcom anunciou lucro líquido para os três meses encerrados em 2 de fevereiro de US$ 5,5 bilhões, ou US$ 1,14 por ação diluída, em comparação com US$ 1,33 bilhão, ou US$ 0,28 por ação, no mesmo período do ano anterior. Analistas pesquisados pela FactSet previam lucro por ação de US$ 0,86.

A receita da companhia de tecnologia que projeta, desenvolve e fornece soluções de software de infraestrutura e semicondutores aumentou para US$ 14,92 bilhões, o que correspondeu a um crescimento de 25% sobre os três meses até fevereiro de 2024, superando as expectativas dos analistas de US$ 14,62 bilhões, de acordo com a FactSet.

As ações disparavam 9,3% na negociação após o fechamento da Bolsa de Nova York.