CEO da Starbucks exige mais comprometimento dos funcionários após demissões

O CEO da Starbucks, Brian Niccol, disse que os funcionários corporativos precisam se esforçar mais, voltar ao escritório e assumir a responsabilidade por melhorar o desempenho da empresa. Em seu primeiro discurso aos funcionários desde o anúncio das demissões em massa no mês passado, Niccol afirmou na terça-feira, 4, que a Starbucks precisava se reorganizar para tornar os líderes mais responsáveis pelos resultados financeiros e operacionais.

A maior rede de cafeterias do mundo está cortando 1.100 funcionários corporativos globalmente como parte de um esforço para reverter o desempenho da empresa. As vendas no conceito mesmas lojas caíram por quatro trimestres consecutivos.

Niccol disse estar otimista com o futuro da Starbucks e destacou melhorias já implementadas, como o uso de xícaras de cerâmica nas lojas dos EUA. No entanto, ele ressaltou que essas eram mudanças simples e que a empresa precisa reformular suas operações corporativas para obter um sucesso mais amplo.