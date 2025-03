Começa reunião do governo com setor de alimentos, mas Lula não participa

Ao contrário do que foi divulgado anteriormente, a reunião do governo com entidades do setor de alimentos começou há pouco, mas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não está participando, informou a Secretaria de Comunicação Social (Secom). A previsão inicial era de que o chefe do Executivo estivesse presente no encontro e fizesse anúncio de medidas para frear a inflação de alimentos logo após a agenda.

De acordo com a assessoria de imprensa da presidência, a reunião com empresários está ocorrendo sob coordenação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Além dele, também participam os ministros Rui Costa (Casa Civil), Carlos Fávaro (Agricultura) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).