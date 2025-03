EUA estão identificando barreiras não tarifárias e leis injustas, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira, 6, que o governo norte-americano está identificando barreiras tarifárias e leis injustas aos EUA, incluindo agentes que "reduzem a concorrência, suprimem salários e manipulam a moeda". Em discurso no Clube Econômico de Nova York, Bessent alegou que as políticas tarifárias do governo Donald Trump iniciaram um processo de reorientação das relações econômicas dos EUA para revisar parcerias que não agregam aos norte-americanos.

"Trump acredita que as tarifas são uma boa fonte de receita, protegem os trabalhadores e criam uma vantagem nas negociações. Hoje, subsidiamos o resto do mundo", acrescentou o secretário.

Em sessão de perguntas e respostas, Bessent declarou que a política tarifária pode financiar cortes no imposto de renda nos EUA e que as tarifas recíprocas de abril dependerão do caminho e "de nossos parceiros comerciais".