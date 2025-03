EUA: Walgreens fecha acordo para ser adquirida pela Sycamore em negócio de US$ 23,7 bilhões

A Walgreens anunciou nesta quinta-feira, 6, que entrou em um acordo definitivo para ser adquirida por uma entidade afiliada à Sycamore Partners, uma empresa de capital privado especializada em investimentos relacionados a varejo, consumo e distribuição. O valor total da transação representa até US$ 23,7 bilhões.

Os acionistas da Walgreens receberão uma contraprestação total que consiste em US$ 11,45 por ação em dinheiro no fechamento da transação com a Sycamore e um direito intransferível de receber até US$ 3,00 em dinheiro por ação da futura monetização da dívida e das participações acionárias da Walgreens na VillageMD, o serviço de plano de saúde da gigante farmacêutica.