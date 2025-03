Governo federal anuncia atualização cadastral de 6,4 milhões de famílias no CadÚnico

Como será o aviso e como atualizar?

O aviso sobre a atualização do CadÚnico será feito por meio do aplicativo do CadÚnico , no ícone "envelope", e, para beneficiários do Bolsa Família, também nos aplicativos do Programa do CadÚnico e Caixa Tem, além de mensagens no extrato de pagamento.

As famílias serão notificadas de forma escalonada e não precisam ir imediatamente aos pontos do Sistema Único de Assistência Social (Suas), segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome. Mensagens de voz também serão disponibilizadas pela Central de Atendimento da Caixa.

Ao receber o aviso, as famílias devem ir ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou no órgão disponibilizado pela gestão municipal para atualizar seus dados. Famílias de uma só pessoa terão a entrevista realizada em seu domicílio.

Confira abaixo em qual situação é necessário atualizar:

- Em caso de mudança de endereço;