ING: BCE deve fazer pausa em corte de juros na reunião de abril

O Banco Central Europeu (BCE) apresentou a mudança esperada em sua comunicação oficial, não mais rotulando a atual postura da política monetária como "restritiva", mas sim como "significativamente menos restritiva". Um sinal claro de que o BCE considera que o novo nível das taxas de juros está se aproximando do território neutro, mas não quer fechar a porta para novos cortes, diz o ING em relatório publicado nesta quinta-feira, 6.

Para o banco holandês, uma pausa na próxima reunião para lidar com a nova realidade macroeconômica agora parece realista. Ao mesmo tempo, se a maior parte do estímulo fiscal for entregue, não haverá mais a necessidade de o BCE levar as taxas para um território ligeiramente acomodatício.

"Vemos o BCE fazendo uma pausa na reunião de abril e cortando a taxa de depósito mais uma vez para 2,25% no verão do Hemisfério Norte, nossa nova taxa terminal", acrescenta o ING.