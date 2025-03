Latam adiciona 1,3 mil voos para alta temporada de julho no Brasil, com nova rota para Aracaju

Outros destinos turísticos, como Jericoacoara, Porto Seguro e Ilhéus também terão voos incrementais vindos da capital paulista.

Brasília contará com reforços nas viagens para Rio de Janeiro, São Luís e Maceió. Fortaleza, por sua vez, terá a continuidade da rota sazonal para Belo Horizonte (Confins), com voos diários a partir de 30 de junho, além da nova rota São Paulo/Guarulhos-Fortaleza-Juazeiro do Norte, também com voos diários a partir de 23 de junho.