Maior compromisso fiscal funcionaria melhor para reduzir preço de alimentos, diz Braz, da FGV

Um dos maiores especialistas em inflação do País, o coordenador dos Índices de Preços da Fundação Getulio Vargas (FGV), André Braz, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que um anúncio de maior compromisso com a política fiscal funcionaria melhor para reduzir os preços dos alimentos, como pretende o governo, do que as medidas anunciadas nesta noite por um grupo de ministros.

Braz até diz considerar as medidas importantes, mas não para serem feitas de uma hora para outra. Teriam de ser bem implementadas, sem pressa de se colher os resultados neste governo, mas sim ao longo do tempo, para ser um programa de Estado. Para ele, a ideia é boa, mas não trará resultados satisfatórios no curto prazo, e cita alguns motivos para isso.

Primeiro, nos segmentos de produtos que fazem parte da cesta básica - e que foram listados pelo governo, como carnes, açúcar e café - há muito espaço para a recomposição de margens. Ou seja, pode ser que a redução dos preços se perca ao longo da cadeia e não chegue na ponta, ou seja, no bolso do consumidor.