Mdic: Após reunião com EUA, Alckmin acredita em bom entendimento sobre política tarifária

O vice-presidente também ressaltou no encontro que a intenção do governo brasileiro é fortalecer a complementaridade econômica entre Brasil e os Estados Unidos, além de aumentar a reciprocidade, fortalecer as empresas e, "acima de tudo, contribuir para as boas práticas comerciais entre os dois países".

"Durante a conversa, o vice-presidente lembrou que Brasil e Estados Unidos têm uma balança comercial de cerca de US$ 80 bilhões, com um superávit de US$ 200 milhões para os americanos. Além disso, dos dez produtos que o Brasil mais importa dos Estados Unidos, oito a tarifa é zero. A tarifa média ponderada efetivamente recolhida é de 2,73%, bem abaixo do que sugerem as tarifas nominais", destacou o Mdic.

A pasta ressaltou ainda que o Brasil responde pelo sétimo maior superávit comercial de bens dos Estados Unidos. "Se somarmos bens e serviços, o superávit comercial dos Estados Unidos como Brasil supera os US$ 25 bilhões", lembrou o Mdic.

O contato do vice-presidente aconteceu enquanto o Brasil busca negociar com os americanos uma forma de escapar da sobretaxa que os EUA querem cobrar do aço importado, o que irá afetar as vendas brasileiras para o país.

Alckmin se cercou de auxiliares do Mdic e do Itamaraty para conversar com Lutnick e Greer. Segundo apurou o Broadcast, estavam presentes o número 2 do ministro, Márcio Elias Rosa, a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, a secretária da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Marcela Carvalho, o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, Uallace Moreira, o diretor do Departamento de Política Comercial do Itamaraty, Fernando Pimentel, e o Secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros da pasta, Maurício Lyrio.

Na terça-feira, 4, Donald Trump reforçou seu plano de impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio que chegam de fora aos Estados Unidos. Alckmin tem defendido a manutenção dessas cotas de exportação de 2018 e uma saída negociada com os Estados Unidos.