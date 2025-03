Mercado financeiro não é fator para atraso em tarifas, afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o mercado financeiro não é um fator para atraso no cronograma de aplicação de tarifas. "Não estou nem olhando o mercado financeiro", comentou Trump, em coletiva concedida na tarde desta quinta-feira, 6, na Casa Branca.

Receios sobre a possibilidade de as tarifas pesarem no ritmo de crescimento da economia norte-americana têm sido aventados por economistas, enquanto as bolsas dos EUA têm passado por solavancos diante da preocupação sobre os desdobramentos de uma guerra comercial.

O governo norte-americano decidiu adiar até 2 de abril a entrada em vigor de tarifas sobre produtos importados do México e do Canadá dentro do Acordo Estados Unidos, México, Canadá (USMCA).