Moedas Globais: dólar opera em queda ante moedas fortes com adiamento de tarifas e BCE

O dólar em queda ante outras moedas fortes, em dia de grande volatilidade, após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar pausa de um mês na aplicação de tarifas sobre alguns produtos importados do México e do Canadá, mas ainda manter a intenção de impor tarifas recíprocas, que deve ter início no mês que vem. Pela manhã, o euro se fortaleceu frente à moeda americana em meio à disposição da Alemanha em afrouxar seu controle fiscal a fim de intensificar os gastos com defesa. O dia foi marcado ainda pelo corte nas taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE) e comentários cautelosos da presidente do BC, Christine Lagarde, sobre o impacto dos gastos para a dinâmica dos preços.

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, fechou em queda de 0,23%, a 104,062 pontos, ganhando fôlego ao longo do dia, com a moeda americana recuando a 147,83 ienes, o euro perto da estabilidade, a US$ 1,0793, assim como a libra, a US$ 1,2884 neste fim de tarde.

O peso mexicano e o dólar canadense se fortaleceram após Trump confirmar o adiamento das tarifas sobre alguns produtos importados dos países. Neste fim de tarde, a moeda americana caía a 20,2978 pesos mexicanos e a 1,4310 dólares canadenses.