Ouro fecha perto da estabilidde e de marca histórica, de olho em incertezas

A DHF Capital afirma que as tensões comerciais podem levar a pressões inflacionárias, o que também fornece suporte ao apetite pelo ouro. "Os riscos geopolíticos em torno do conflito entre Rússia e Ucrânia podem alimentar o sentimento de aversão ao risco e sustentar a tendência de alta do preço do ouro no curto prazo", acrescenta.

O Sucden Financial avalia que o metal dourado registra certa volatilidade diante da incerteza da política tarifária imposta pelo presidente americano, Donald Trump.

Nesta quinta, o republicano anunciou o adiamento das tarifas sobre automóveis e produtos mexicanos em um mês, o que arrefeceu os temores de uma guerra comercial e, consequentemente, limitou os ganhos do ouro.

*Com informações da Dow Jones Newswires