Começa pagamento do saldo do FGTS para quem aderiu ao saque-aniversário

O pagamento do saldo retido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores que aderiram à modalidade do saque-aniversário começa nesta quinta-feira, 6, no valor de até R$ 3 mil. Serão beneficiados aquelas pessoas que foram demitidas entre janeiro de 2020 até o dia 28 de fevereiro de 2025, quando o governo publicou medida provisória liberando o pagamento extraordinário desses valores. De acordo com o Ministério do Trabalho, serão liberados R$ 12 bilhões a 12,2 milhões de trabalhadores.

Nos dias 7 e 10 de março também será depositado o valor de até R$ 3 mil de acordo com o saldo disponível na conta de FGTS. A segunda parcela, para valores superiores a R$ 3 mil (saldo remanescente), será paga a partir de 17, 18 e 20 de junho. Cerca de 10 milhões de pessoas terão os valores creditados diretamente em suas contas bancárias cadastradas no aplicativo do FGTS. Os outros 2 milhões, que não têm cadastro, poderão sacar o valor nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas, conforme calendário a ser divulgado pelo banco público.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que, nesta primeira etapa com o pagamento de valores até R$ 3 mil, cerca de 11,4 milhões de trabalhadores (93,5%) serão contemplados e receberão a totalidade do FGTS retido na primeira parcela. Ele estima que cerca de metade dos R$ 12 bilhões será depositado nesta ocasião.