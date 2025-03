Para ICL, não há riscos de desabastecimento de combustíveis por punições do Renovabio

Outro tópico apoiado pelo Instituto Combustível Legal é que as listas das sanções administrativas e pecuniárias dos agentes que não cumprirem metas do Renovabio continuem sendo publicados no site da ANP.

O ICL considera que a nova legislação é um avanço para um segmento mais ético e cada vez mais em sinergia com práticas de compliance. "Quando a nova lei entrar em vigor e tiver sua devida regulamentação - possivelmente, a partir de 30 de março - proibirá que seja comercializado qualquer combustível por distribuidor inadimplente com sua meta individual de aquisição de créditos de descarbonização (CBIOS), além de ser possível a cassação da autorização operacional da empresa pela ANP", diz Emerson Kapaz, presidente do ICL.

No último ciclo do RenovaBio, 55 empresas deixaram de cumprir suas metas. No total, elas deixaram de adquirir 7,8 milhões de CBIOS.

Enquanto isso, as associadas do ICL fizeram parte das 102 distribuidoras do país, que cumpriram integralmente os objetivos do programa em 2024.