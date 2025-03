Taxas futuras de juros começam o dia em alta, em sintonia com dólar e Treasuries

Os juros futuros estão em leve alta na manhã desta quinta-feira, 6, em meio ao avanço das taxas dos Treasuries longos e viés positivo do dólar ante o real. Investidores esperam pelos leilões de prefixados do Tesouro e pela decisão sobre juros do Banco Central Europeu (BCE). O dólar também sobe ante o dólar canadense, peso mexicano e rupia indiana.

Às 9h16 desta quinta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,845%, de 14,805% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 14,835%, de 14,775%, e o para janeiro de 2029 avançava para 14,820%, de 14,775% no ajuste de quarta-feira (5).