Trump adia taxas para automóveis importados do México e do Canadá

A Nissan fabrica seu sedã Altima no Tennessee e no Mississippi; a versão turbo tem um motor que vem do Japão e uma transmissão feita em uma fábrica no Canadá.

Tarifas

O governo Trump ainda não desenhou como as tarifas serão aplicadas a componentes como motores que forem enviados pela fronteira e depois devolvidos aos Estados Unidos como parte de veículos concluídos.

Embora o RAV4, da Toyota, seja tecnicamente importado do Canadá, cerca de 70% dos componentes do veículo - medidos pelo valor - vêm dos Estados Unidos, de acordo com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário, que rastreia o local ou a origem das peças que entram nos veículos vendidos no país.

O SUV Nissan Rogue vai na outra direção. Ele se qualifica como um veículo produzido domesticamente porque é montado na fábrica da Nissan em Smyrna, no Tennessee. No entanto, só 25% de seu conteúdo se origina nos Estados Unidos. O motor da versão 2024 vem do Japão e sua transmissão, do México.

Para os consumidores, porém, pouco importa. Frank Krieber, executivo do setor de tecnologia, comprou um Chevrolet Tahoe há alguns meses presumindo se tratar de um veículo americano, mas pouco mais de um terço das peças é feita nos EUA - o carro é só montado no Texas com peça feitas no México. "Não me importo com o conteúdo mexicano. Se fosse feito no México em vez do Texas, eu ainda teria comprado", disse. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)