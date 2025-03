Trump confirma adiamento de tarifa sobre produtos do México dentro do acordo USMCA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou, em postagem no Truth Social, que adiou as tarifas sobre a maioria dos produtos do México por um mês, até 2 de abril.

Decisão foi tomada após uma conversa com a presidente do país vizinho, Claudia Sheinbaum.

"Fiz isso como uma acomodação, e por respeito à presidente Sheinbaum. Nosso relacionamento tem sido muito bom, e estamos trabalhando duro, juntos, na fronteira, tanto em termos de impedir que estrangeiros ilegais entrem nos Estados Unidos quanto, da mesma forma, impedir o fentanil", escreveu Trump no registro na plataforma de mídia social.