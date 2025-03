União economizaria até R$ 52 bi se pagar dívidas com sucroalcooleiros imediatamente, diz estudo

De acordo com o parecer, a União gastaria R$ 52 bilhões a mais se o pagamento da dívida total com o setor fosse quitada em 2030. Se o pagamento fosse feito em 2026, seriam R$ 16 bilhões a mais em relação a 2025.

Para o economista, o prazo até 2026 para quitação de precatórios sem que o recurso seja contabilizado na meta fiscal dá a oportunidade ao governo de construir uma "forma institucional" para gestão do passivo. Uma alternativa proposta por ele é um mecanismo de novação de dívida, que consiste na substituição de uma dívida por outra, como a realizada com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

"A União trocaria as dívidas com os sucroalcooleiros por três tipos de dívidas públicas: a) NTN-B nos termos atuais, negociáveis em mercado; b) série especial de NTN a ser lançada pela STN com prazos de resgate, por exemplo, de 10, 15 e 20 anos, para serem carregadas por seus proprietários sem possibilidade de negociação; e c) série especial de NTN, apta à utilização no pagamento de outorgas de concessão à União. Logicamente, a novação de dívida seria realizada mediante um desconto negociado no valor da dívida", afirmou Afonso.