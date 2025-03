Veja todas as medidas anunciadas pelo governo para reduzir os preços dos alimentos

O governo federal anunciou na noite desta quinta-feira, 6, uma série de medidas para tentar baixar os preços dos alimentos. O assunto tornou-se uma das principais preocupações do Palácio do Planalto, sobretudo em meio à queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As medidas foram anunciadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin após uma reunião de ministros com empresários dos setores alimentícios. Lula não participou deste encontro, mas se reuniu antes com a equipe de ministros para aprovar todas as propostas que foram apresentadas hoje.

Veja abaixo todas as medidas anunciadas: