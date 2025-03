Abicom: gasolina fica 8% acima de PPI em Mataripe; na Petrobras, diferença é de 5%

A queda do preço do petróleo e a estabilidade do real frente ao dólar, no fechamento da quinta-feira, 6, aumentou a diferença de preços médios da gasolina e do diesel no Brasil em relação ao mercado internacional. Na média dos principais polos de importação, a gasolina ficou 6% acima do preço praticado no Golfo do México, impulsionada pela Refinaria de Mataripe, na Bahia, e o diesel, 4% acima.

Nas refinarias da Petrobras, responsável por 80% do refino do País, a diferença do preço da gasolina em relação ao Golfo era de 5%, e no caso do diesel, de 4%.

Para se equiparar ao mercado internacional, a estatal poderia reduzir o preço dos combustíveis em R$ 0,16 e R$ 0,14 por litro, respectivamente.