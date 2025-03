Abras apoia medidas do governo para alimentos e pede urgência na desoneração da cesta básica

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) declarou apoio as medidas regulatórias e tributárias, anunciadas na quinta-feira, 6, pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para tentar reduzir o preço dos alimentos no País. A associação participou de reuniões que definiu as novas regras como a redução de impostos de importação de alimentos, como carnes, café e açúcar, e declarou "urgência na implementação da Cesta Básica Nacional desonerada"

"Na ocasião, a ABRAS reafirmou a importância da implementação imediata da Cesta Básica Nacional isenta de impostos, considerada uma das principais conquistas da reforma tributária",informou a ABRAS.

Segundo a entidade, a medida pode contribuir para diminuir os preços aos consumidores e aliviar o custo de vida, especialmente das famílias de baixa renda.