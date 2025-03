Associação de produtores de soja dos EUA avalia que guerra comercial com China favorece Brasil

De acordo com o comunicado, o México é o segundo maior comprador da soja em grãos, de farelo e de óleo dos EUA, enquanto o Canadá é o quarto maior cliente para o farelo. Fora isso, os EUA importam a maior parte do potássio que usa do Canadá, além de outros insumos agrícolas e equipamentos.

Diante disso, a ASA pediu, no comunicado, para que a administração "reconsidere essas tarifas e as potenciais tarifas futuras mencionadas pelo presidente Trump, além de continuar as negociações com os três países que incluam soluções não tarifárias".

Desde que tomou posse para um segundo mandato nos EUA, Trump anunciou tarifas de 25% sobre importações do México e do Canadá, além de tarifa adicional de 10% sobre importações chinesas. Em resposta, os canadenses divulgaram planos de tarifar em 25% quase US$ 100 bilhões em importações dos EUA, enquanto a China aplicará tarifas retaliatórias de 10% sobre a soja, além de limitar o acesso ao mercado. O México prometeu aplicar medidas retaliatórias, ainda não divulgadas.

Na quinta-feira, 6, um dia depois de adiar a cobrança de tarifas de 25% sobre carros importados do Canadá e do México por um mês, Trump decidiu também postergar até pelo menos até 2 de abril a cobrança de novas alíquotas para produtos mexicanos e canadenses que constam no Acordo EUA-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês). As impostas à China seguem em vigor.