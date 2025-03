Brandão: Sem compra de plataforma de petróleo, País teria superávit de US$ 2,6 bi em fevereiro

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, afirmou nesta sexta-feira, 7, que uma operação de compra de plataforma de petróleo foi a responsável por puxar o saldo comercial de fevereiro para o campo negativo. Sem essa importação, o mês teria registrado superávit de US$ 2,6 bilhões, além de saldo positivo de US$ 4,6 bilhões no primeiro bimestre.

Com a operação, a balança registrou déficit comercial de US$ 323,7 milhões em fevereiro. No ano, o saldo positivo é de US$ 1,934 bilhão. "Foi importada uma plataforma para o Campo de Bacalhau, a maior plataforma já importada pelo Brasil no valor de US$ 2,7 bilhões. Isso ajudou esse desempenho da importação no mês, é uma plataforma com origem na China", explicou Brandão em coletiva de imprensa sobre os dados de fevereiro. A situação fez com que o Brasil produzisse o primeiro déficit mensal desde janeiro de 2022.

Essa compra ajudou a impulsionar o número de importações e da corrente de comércio no mês, que bateram recorde para meses de fevereiro, com US$ 23,3 bilhões e US$ 46,2 bilhões, respectivamente. O negócio também impactou o número de compra de bens de capital, que cresceu 143,1% ante fevereiro do ano passado. "Se não tivesse esse valor da plataforma, teríamos um comportamento de importação semelhante com fevereiro de 2024", observou Brandão.