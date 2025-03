Brasil e EUA terão reuniões técnicas na semana que vem sobre aço e alumínio

O ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, conversou nesta sexta-feira, 7, por telefone com o representante comercial dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer. De acordo com pessoas a par do assunto, a conversa "foi boa" e ambos repassaram o panorama do comércio bilateral entre os países.

Segundo relatos feitos à reportagem, Brasil e Estados Unidos acordaram que técnicos se reúnam a partir da próxima semana para discutir questões ligadas ao aço e ao alumínio, e eventuais novas medidas em estudos da parte americana.

Na quinta-feira, 7, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, também participou de videoconferência com Greer. A corrente de comércio entre os dois países é de cerca de US$ 80 bilhões, com um superávit aproximado de US$ 200 milhões para os EUA. Conforme o Mdic, dos dez produtos que o Brasil mais importa dos americanos, oito contam com tarifa zero.