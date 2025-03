Cada país terá 'um número' em tarifas recíprocas, será 'por justiça', diz Casa Branca

O conselheiro sênior para o comércio da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou que as tarifas recíprocas sugeridas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará com que cada país tenha uma sobretaxação específica, o que será "por justiça", de acordo com o representante.

"As tarifas recíprocas se concentrarão em uma taxa tarifária para cada país para refletir medidas tarifárias e não tarifárias", enfatizou Navarro.

Segundo Navarro, a administração Trump trará choques positivos de suprimentos.