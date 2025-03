CNI: Apesar de alta no PIB, desaceleração da economia preocupa segmento industrial

Apesar de considerar positiva a alta de 3,4% do PIB em 2024, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) demonstra preocupação com a redução do ritmo de crescimento no último trimestre do ano em relação aos três meses anteriores. A avaliação consta em uma nota divulgada nesta sexta-feira, 7, à imprensa.

De acordo com a entidade, o segmento industrial reconhece que os resultados alcançados em 2024 se devem a políticas voltadas para a reindustrialização, como a Nova Indústria Brasil (NIB) e as ações concretas de financiamento promovidas por entidades como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

A CNI pondera, no entanto, que é preciso ter atenção com o cenário esperado para este ano, sobretudo em meio à política monetária contracionista adotada pelo Banco Central e às discussões sobre medidas protecionistas internacionais, especialmente as que foram anunciadas recentemente pelos Estados Unidos.