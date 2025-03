Cortes nas taxas continuarão até que a inflação caminhe para a meta de 2%, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC de Portugal, Mario Centeno, afirmou que o BC europeu conseguiu diminuir a inflação da zona do euro e que está no caminho para atingir a meta a 2%, em conferência organizada pelo Banco de Portugal, nesta sexta-feira.

"Os cortes nas taxas do BCE continuarão até que a inflação caminhe para a meta", acrescentou na ocasião.