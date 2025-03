Dólar sobe em dia ruim para divisas emergentes, mas recua 2,13% na semana

Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) observou que a compra de uma plataforma de petróleo puxou o saldo comercial para o campo negativo. Sem essa operação específica, a balança teria fechado fevereiro com superávit de US$ 2,6 bilhões.

Lá fora, o índice DXY - que mede o comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas - caiu mais uma vez e rompeu o piso dos 104,000 pontos, com mínima aos 103,458 pontos, graças sobretudo à nova rodada de fortalecimento do euro.

O payroll em fevereiro mostrou criação de 151 mil vagas, abaixo da mediana de Projeções Broadcast (160 mil). A taxa de desemprego subiu de 4% para 4,1%, ao passo que o salário médio por hora aumentou 0,28%, enquanto analistas esperavam alta de 0,3%.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou hoje à tarde que a política monetária está bem posicionada para lidar com incertezas geradas pelas políticas de Trump, mas alertou que a taxa básica pode permanecer restritiva por mais tempo caso a economia permaneça aquecida e a inflação, elevada. Monitoramento do CME Grupo mostra que o mercado se divide entre maio e junho como mês mais provável para retomada de corte de juros pelo Fed.