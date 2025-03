Guillen: Concordo com a ideia de que houve um aumento da incerteza no cenário, é relevante

Mais cedo, ele reiterou que houve uma grande surpresa com o crescimento do Brasil em 2024, vinda da demanda. "Havia pressões sobre a demanda de crescimento em todos os lugares. Nossa visão era de que havia algumas coisas apoiando o crescimento do consumo. Uma delas eram os benefícios sociais. Então, houve um estímulo vindo da parte fiscal. Pode ser que a mesma quantidade de estímulo fiscal agora esteja impactando mais o crescimento ou que haja mais estímulo fiscal. Mas, no final das contas, está impactando o crescimento mais do que o esperado", disse. Ele também voltou a mencionar a surpresa com o mercado de trabalho e o avanço do mercado de crédito.