Haddad: Redução no imposto de importação tem alcance, mas há outros fatores que ajudarão mais

Trump

O ministro Haddad expressou otimismo sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos, apesar das ameaças de Donald Trump que podem resultar em aumento das tarifas sobre produtos brasileiros.

Haddad observou que a troca de comércio e serviços entre os dois países é superavitária do lado americano, de modo que não faz muito sentido para Trump entrar numa disputa comercial com o Brasil. "Seria um capricho arrumar uma confusão com o Brasil. Não faz muito sentido econômico, entendeu?", comentou o ministro.

Assim, ele avaliou que a mudança de governo nos Estados Unidos, apesar das incertezas, não deve levar a uma guinada nas relações com o Brasil, que, pontuou Haddad, vinham prosperando nos dois últimos anos da administração de Joe Biden. "Eu não acredito que a mudança de governo vai implicar uma mudança drástica, até porque as nossas relações comerciais são muito equilibradas."

O ministro da Fazenda também destacou que o Brasil está em posição favorável no cenário internacional, apontando a aproximação com a China, com quem as relações bilaterais, conforme Haddad, "não podiam ser melhores", e o acordo do Mercosul com a União Europeia.

Para ele, existe um grau de incerteza global sobre Trump, que, entende, dá sinais trocados sobre o que efetivamente vai fazer, sem deixar muito claro a direção de suas políticas. Mas o Brasil, reforçou, está em situação confortável para contornar ruídos nas relações bilaterais e será também beneficiado pela queda "contratada" da queda dos juros pelo Federal Reserve, o banco central americano.