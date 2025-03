Ibovespa sobe 0,14% em meio a dados dos EUA, PIB no Brasil e medidas do governo

Além disso, hoje os investidores analisam as medidas do governo para conter a inflação de alimentos e a desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, informado mais cedo.

Ontem, o principal indicador da B3 fechou em alta de 0,25%, aos 123.357,55 pontos.

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB cresceu 0,2% no quatro trimestre do ano passado em relação ao anterior. O dado ficou no piso das expectativas na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, aquém da mediana de 0,4%. Já no consolidado de 2024, o crescimento foi de 3,4% (mediana de 3,5%).

Os resultados menores do que os previstos reforçam alguns indicadores de atividade, que têm mostrado arrefecimento da economia brasileira. Assim os juros futuros cedem o estimula algumas ações mais sensíveis ao ciclo econômico, embora as medidas do governo para conter os preços de alimentos possa ser contraponto, dado que as ações tendem a desfavorecer produtos nacionais.

Ontem, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou a zeragem na alíquota do imposto de importação sobre diversos alimentos para garantir uma redução no preço de determinados itens, como carne, café, açúcar e milho. O anúncio foi feito após reunião de ministros com empresários do setor.

A despeito do crescimento de 3,4% no PIB em 2024, Rubens Cittadin, operador de renda variável da Manchester Investimentos, avalia não se tratar de uma economia que avança puxada por produtividade, mas sim em reação ao expansionismo fiscal. "No futuro, pode trazer mais inflação e consequentemente juros elevados por mais tempo", diz, completando que as medidas de zeragem na alíquota de importação de alguns produtos alimentícios tem a mais a ver com "questões políticas."