Índice de Preços de Alimentos da FAO sobe com alta de açúcar, lácteos, óleo e cereais

"Embora os preços tenham mostrado sinais de estabilização, eles permaneceram abaixo dos níveis do início de janeiro (antes do surto de febre aftosa) devido a um superávit causado por restrições comerciais à carne suína alemã", afirmou a organização em nota.

O relatório mostrou, ainda, que o subíndice de preços de Lácteos teve média de 148,7 pontos em fevereiro, alta de 5,7 pontos (4,0%) em relação a janeiro e 28,0 pontos (23,2%) acima de 2024.

Segundo a FAO, o preço do queijo aumentou pelo terceiro mês seguido, com alta de 4,7% ante janeiro, em virtude da forte demanda em meio a recuperação da produção na Europa, compensada por perdas na Oceania. As cotações do leite em pó integral ganharam 4,4% no mês com a demanda robusta.

A manteiga se recuperou com alta de 2,6%, devido ao declínio da produção na Oceania coincidindo com a forte demanda. O preço do leite em pó desnatado registrou alta de 1,8%, com a produção sazonalmente mais alta na Europa compensada pelo declínio na Oceania.

De acordo com a instituição, o subíndice de preços do Açúcar teve média de 118,5 pontos no mês passado, alta de 7,3 pontos (6,6%) ante janeiro, depois de três quedas mensais, mas ainda 22,2 pontos (15,8%) abaixo de janeiro de 2023. O aumento foi motivado por preocupações com a oferta global mais restrita em 2024/25.

"As perspectivas de produção em declínio na Índia e as preocupações com a influência recente do clima seco na próxima safra no Brasil, que exacerbou o efeito sazonal, sustentaram o ganho", disse a FAO.