Juros: DIs caem até 28 pontos-base após PIB apontar desaceleração econômica

Nesta tarde a balança comercial brasileira registrou déficit em fevereiro, contrariando expectativas de superávit, e reforçou a leitura do mercado de que a economia passa por um processo de desaceleração. O principal fator desta tese foi o Produto Interno Bruto do quarto trimestre de 2024, divulgado nesta manhã, que inclusive fez o Goldman Sachs reduzir a previsão de alta para o PIB real de 2025, de 2,1% para 1,7%. Assim, o fechamento da curva de juros foi consistente do início ao fim do pregão, precificando uma Selic terminal próxima de 15% e com o vértice longo cedendo 28 pontos-base.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caiu para 14,740%, de 14,804% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 cedeu para 14,570%, de 14,772%, e o para janeiro de 2029 recuou para 14,535%, de 14,816% no ajuste de ontem.

O fator-chave para a queda dos juros futuros nesta sexta-feira veio logo pela manhã, quando o PIB do quarto trimestre de 2024 cresceu 0,2% ante o terceiro trimestre, abaixo da mediana do Projeções Broadcast de 0,4%.