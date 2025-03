Moedas globais: dólar recua com payroll fraco e em meio a falas do Fed sobre juros

O dólar recuou nesta sexta-feira, 7, ante outras moedas fortes após o relatório de criação de empregos (payroll) dos Estados Unidos apontar geração de vagas abaixo do esperado. Mercado assimilava ainda a declaração do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre a possibilidade de manter as taxas de juros em níveis atuais. Projeções sobre risco maior de recessão por grandes bancos americanos também marcaram a sessão.

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, fechou em queda de 0,21%, a 103,838 pontos. A moeda americana avançava a 148,01 ienes, enquanto o euro registrava valorização, a US$ 1,0846, assim como a libra esterlina, que era negociada a US$ 1,2925 no fim da tarde.

O relatório do mercado de trabalho dos EUA mostrou criação de vagas abaixo do esperado. Em seu discurso, Powell reconheceu o aumento da incerteza na perspectiva econômica, mas indicou que as taxas de juros podem ser mantidas no patamar atual. Powell disse ainda que "é o efeito líquido" das mudanças de políticas que importará para a economia e para o caminho da política monetária.