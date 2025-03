Ouro fecha em queda após payroll, mas se mantém próximo a recorde histórico

O ouro fechou em queda nesta sexta-feira, 7, após operar de maneira volátil durante a sessão, com o relatório de emprego dos EUA no radar dos investidores. Apesar do declínio, o metal precioso se manteve perto da nova marca histórica de US$ 2.974,00 por onça-troy.

O contrato de ouro para abril encerrou a sessão em queda de 0,43%, a US$ 2914,10 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O metal inverteu a alta observada pela manhã após o payroll revelar geração de vagas abaixo do esperado, revisão dos dados anteriores, elevação na taxa de desemprego e um aumento menos intenso nos salários do que o previsto. Apesar da queda neste pregão, o metal ainda se mantém perto do recorde alcançado no final de fevereiro, impulsionado por entradas nos ETFs de ouro ao redor do mundo, segundo o Commerzbank.