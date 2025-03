PIB de serviços sobe 0,1% no 4º trimestre de 2024 ante 3º trimestre e 3,7% em 2024, diz IBGE

O Produto Interno Bruto brasileiro como um todo registrou alta de 0,2% no quarto trimestre de 2024 ante o terceiro trimestre de 2024. Na comparação com o quarto trimestre de 2023, o PIB apresentou crescimento de 3,6% no quarto trimestre de 2024. No ano de 2024, o PIB cresceu 3,4%, a expansão mais expressiva desde 2021.