PIB em 2024 refletiu impulsos positivos do mercado de trabalho e crédito, diz SPE da Fazenda

Quarto trimestre

Sobre o último trimestre de 2024, a SPE ressaltou ainda que o PIB de serviços também registrou expansão inferior à esperada, influenciado, principalmente, pela queda em serviços de informação e comunicação e atividades financeiras. Por outro lado, o PIB agropecuário veio em linha com as projeções do órgão.

"Pela ótica da oferta, no quarto trimestre o setor agropecuário apresentou queda de 2,3%, ante queda de 1,1% no terceiro trimestre; a indústria avançou 0,3%, de alta de 1,0% no trimestre anterior; e o setor de serviços registrou expansão de 0,1%, ante alta de 0,7% no terceiro trimestre", afirmou o órgão, destacando que, pela ótica da demanda, houve queda da absorção doméstica no quarto trimestre, mitigada parcialmente pela contribuição positiva do consumo do governo e da formação bruta de capital.

A taxa de investimento caiu de 17,6% para 17,1% do terceiro para o quarto trimestre, refletindo a menor expansão da formação bruta de capital fixo comparativamente ao avanço do PIB em valores correntes.