Powell: Caminho para inflação retornar à meta está irregular e esperamos que continuará assim

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que "o caminho para a inflação retornar sustentavelmente à nossa meta tem sido irregular e esperamos que isto continue." Segundo ele, os índices de preços ao consumidor podem ser voláteis a cada mês e "não reagimos de forma exagerada a uma ou duas leituras que estão maiores ou menores do que o antecipado."

De acordo com Powell, os dirigentes do Federal Reserve analisam de perto uma ampla gama de métricas para expectativas de inflação "e algumas de curto prazo moveram para cima." Segundo ele, isto ocorreu em pesquisas de consumidores e empresas nas quais foi mencionado que "tarifas são um fator determinante."

Contudo, ele destacou que a maioria de expectativas de longo prazo para os índices de preços apontam que "continuam estáveis e consistentes com a nossa meta de 2%". Ele fez os comentários no U.S. Monetary Policy Forum em Nova York, evento promovido pela University of Chicago Booth School of Business. .