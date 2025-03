Powell: Fed olhará ideia de ter moderada inflação acima de 2% em revisão de arcabouço

O presidente do Fed destacou que a sua intenção é encerrar a revisão do arcabouço de política monetária até o final do verão nos EUA. "Vamos observar a comunicação após reuniões do Fed. Vamos olhar de perto projeções econômicas trimestrais e comparar com o que outros bancos centrais fazem." Ele fez os comentários no U.S. Monetary Policy Forum em Nova York, evento promovido pela University of Chicago Booth School of Business.