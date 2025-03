Powell: Recentes indicadores apontam para possível moderação do resiliente gasto de consumo

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que "apesar de grande nível de incerteza, a economia dos EUA está em bom lugar" e ressaltou que os dirigentes do Fed estão "comprometidos em cumprir nosso duplo mandato" de estabilidade de preços e máxima geração de empregos.

De acordo com Powell, recentes indicadores econômicos apontam "para possível moderação de resiliente gasto de consumo." Por outro lado, ele destacou que o mercado de trabalho nos EUA é "sólido e amplamente em equilíbrio." Ao ressaltar a criação líquida de 151 mil empregos no país em fevereiro, ele apontou que "os salários estão crescendo mais rápido do que a inflação e de forma mais sustentável do que antes da pandemia."

Segundo Jerome Powell, com "expansão do salário moderando e com a demanda e oferta de mão de obra em melhor equilíbrio, o mercado de trabalho não é fonte significativa de pressão inflacionária." Ele fez os comentários no U.S. Monetary Policy Forum em Nova York, evento promovido pela University of Chicago Booth School of Business.