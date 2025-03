Queda de 1% no Consumo das Famílias sucede 13 trimestres de altas e reflete juros, mostra IBGE

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aumentou a taxa básica de juros, a Selic, que já está em 13,25% ao ano.

"Começou a subir em setembro, mas teve efeito no quatro trimestre", disse Palis, sobre o impacto da elevação a taxa básica de juros, a Selic, sobre o consumo das famílias. "E teve efeito também da aceleração da inflação, a inflação de alimentos. Prejudica o consumo das famílias, já que você vai ter que gastar mais para comprar a mesma coisa", disse ela.

A especialista fez a ressalva de que esse consumo das famílias vinha de uma base de comparação alta, o que também influenciou o desempenho do quarto trimestre de 2024.

"Mas a gente continuou com o mercado de trabalho melhorando, com melhora de empregos e remuneração, mas no quarto trimestre a gente já vê esse crescimento (do mercado de trabalho) um pouco menor", disse a pesquisadora.