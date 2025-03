Secretário do Tesouro dos EUA diz que tarifas a serem aplicadas serão ajuste de preço 'único'

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta sexta-feira, 7, que as tarifas a importações a serem aplicadas pelo governo Trump em abril serão um ajuste de preço "único", como parte de esforços de Washington de transformar o comércio livre em comércio "justo". Em entrevista à CNBC, Bessent afirmou que as tarifas serão uma escolha para os países que querem comercializar sem atritos.

Ele disse ainda que o governo norte-americano está comprometido com politicas que fortaleçam o dólar, mas é contra ações de manipulação cambial.

Ainda na entrevista, Bessent defendeu que os EUA assumam uma posição de liderança em criptomoedas, ao falar sobre a criação de uma reserva estratégica em bitcoins pelo governo Trump.